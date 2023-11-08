健全綜援領取年期達4.1年　勞福局稱無意設時限

根據勞工及福利局最新數據，截至9月底，領取健全綜援的15至64歲失業或低收入人士約有2.1萬人，人數與往年相若，但領取綜援年期中位數達4.1年，較上兩個年度上升約1年。有議員關注當局會否為健全人士領取綜援設定時限，勞福局回覆時指，綜援是最後安全網，設定劃一時限可能為受助人帶來實際生活困難。

議員洪雯關注，目前綜援計劃沒有設定健全人士領取綜援的時限，無法推動相關人士積極就業並脫離綜援網，問及當局會否考慮為健全人士領取綜援設定時限，例如以半年為限，若時限後仍需申領綜援，則須重新提交申請並接受入息及資產審查，或轉為申請「在職家庭津貼」。

勞福局局長孫玉菡書面回覆時指，截至今年9月底，領取健全綜援的15至64歲失業或低收入人士，有21,207人，與上一年度的22,044人，以及上兩個年度的23,776人相若；而失業或低收入人士受助人的比例同樣相若，約15%人是因為低收入，約85%是因為失業。

孫玉菡表示，社署會定期覆檢、抽樣調查，以及按舉報調查綜援受助個案，又稱由於綜援計劃為經濟上無法自給自足的人士提供最後安全網，而受助人的困境及成因不盡相同，因此就受助人領取綜援設定劃一時限，可能會為他們帶來實際生活困難。