財政儲備持續收縮　議員促政府開源節流

財政儲備在過去5年跌逾4成的情況下，政府仍力推多項大型基建，引起社會關注公共財政狀況。立法會今日(8日)討論，檢討公共財政政策的議員議案。會上多名議員認為本港過分依賴順週期收入，稅基過於狹窄之餘，政府並無認真對待有關問題「一味用拖字訣」，形容「等到個個年華老去，頭髮都白晒」，要求港府積極研究擴闊稅基或稅制改革，並減少非必要的財政開支，以及打擊「假難民」問題。

議員管浩鳴指出，現時的財政儲備僅足以應付未來9個月的政府開支，屬27年來最低水平，令不少市民擔心會否重蹈西方國家負債纍纍的覆轍，又指公共開支佔GDP的比例，由回歸以來的14.13%大幅增加至2022至2023年度的28.44%。儘管目前庫房的財政狀況未去到「水浸眼眉」的地步，但財政儲備持續收縮，加上多項公共開支有增無減，若然交椅洲人工島、北部都會區等大型工程如期落實，人口老齡化勢必令多種公共開支持續增加，庫房面對的財政壓力不容忽視。

雖然財政壓力甚大，但管浩鳴認為港府「無認真對待問題，一味用拖字訣」，就擴闊稅基的議題只是定期被放上議事堂，過去充其量只成立檢討委員會，提交報告就算「大功告成」，結果「等到個個年華老去，頭髮都白晒」都毫無進步，重申港府不應抱持「簡單低稅制」的包袱，採取「斬腳趾避沙蟲」的態度，迴避檢討稅務改革，要求當局積極研究擴闊稅基。

議員陳沛良同樣認為稅基狹窄，庫房過分依賴賣地、印花稅等少數波動同順週期的收入，在經濟下行會打擊稅收，令政府收入極不穩定。陳認為香港在老齡化問題開支龐大，舉例現時與資助長期護理服務有關的社署開支，在短短10年間飆升173%，由2012至2013年度的40億港元顯著上升至2022至2023年度的108億港元，直言養老安老作為一個社會問題，不應只由公共財政一方承擔，而是需要個人、家庭、社會和政府建立風險共同承擔機制來積極應對，建議探索推行長期護理保險制度，並試行養老年金產品、鼓勵港人北上養老，例如與保險公司推出認可的養老年金產品，港人只要購買一定年期，退休後可享有入住大灣區高端養老社區的資格，冀可減輕政府的財政負擔，亦為港人提供多一種退休生活選擇。

另一議員盧偉國，主張港府需減少非必要的財政開支，指單在2018至2023年為免遣返聲稱提供的人道援助，包括臨時住屋、交通等開支高達28億港元，為香港構成嚴重負擔，而多年來社會都要求政府檢討免遣返聲稱機制，打擊「假難民」問題。