港人英語全球排29亞洲第4名　惟年輕人表現回落到2017年水平

香港自稱國際大都會，但年輕人的英語水平被發現持續下滑。有跨國教育機構研究發現，港人的英語能力在全球過百國家或地區中列第29位，屬「高級水平」；於亞洲排名則為第4位，次於新加坡等地。不過，研究報告指出，18至20歲年輕港人的英語水平於疫情期間大跌，回落到2017年的水平。機構相信與網課影響學習有關。

EF Education First今日(8日)發布今年EF英語能力指標(EF EPI)，分析來自113個國家和地區中220萬名非英語母語人士的數據，發現過去5年內，全球年輕人的整體英語能力水平有持續下滑的趨勢，而全球男性和女性的英語能力水平差距亦隨時間漸漸擴大。今年排名最高的國家為荷蘭，EPI分數達647分；其次為新加坡(631分)；第3位則是奧地利。香港的EPI分數是558分，屬EPI高級水平，在亞洲排名第4，次於新加坡、菲律賓(578分)及馬來西亞(568分)。不過，港人的英語水平在中國城市當中仍為首位，排在香港後的中國城市有北京(514分)及上海(512分)，而澳門則排得更後，分數為502，與南京相若。可是，對比全球多國，本港只列第29位。

然而，報告指出，本港18至20歲初出茅廬的年輕人英語水平於2020年至2022年期間大幅下降。調查機構稱情況符合全球整體年輕人的趨勢，大部分國家於疫情期間都錄得顯著的下降。EF港澳區總經理謝貫姿表示，年輕人的英語水平下滑實在令人擔憂，也很可能反映着疫情對學生的學習進度的影響。她稱接觸的學生當中，有不少對於長期上網課感到非常痛苦，並難以集中。不過，報告指年輕人英語水平於2023年回升，但僅回復到2017年的水平。

至於香港最佳英語能力年齡組別則為31至40歲，此年齡層的平均分數為570分 ，而且從2017至今顯示持續且較快的升幅。而香港男性與女性的英語能力基本上相若。香港男性EPI分數是559分；女性則是555分。反之，全球性別差距則不斷擴大，平均男性英語水平對比去年提高14分，而女性則自2014年以來持續下跌19分。 另外，中國各個年齡層的英語能力自2020年都出現大幅的下降，並未有放緩的迹象。整體而言，中國的英語能力於2015-2020年期間有明顯的提升，一度躍升至「中級水平」。2023年最新的整體得分為464分，回落至「低級水平」。