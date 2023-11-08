料青年內地交流達預期成效　民青局正敲定下年度計劃細節

政府以往曾推出「青年內地交流資助計劃」，以增加本港年輕人到內地交流的機會。民政及青年事務局表示，早前就「青年內地交流資助計劃」和「青年內地實習資助計劃」聘請了第三方獨立機構，以聚焦小組討論形式收集計劃參加者及其他持份者的意見作調查研究，顯示計劃能達預期成效。而現正敲定2024/25年度的計劃細節，屆時將會考慮多項優化措施。

民青局今日(8日)回覆立法會議員書面質詢時表示，受疫情影響在過去3個年度暫緩舉行的「青年內地交流資助計劃」今年年初重新啟動。而早前聘請第三方獨立機構，調查發現資助計劃下的交流或實習項目參加者、主辦團體和僱主均認同項目的成效，有逾90%參加者同意兩個計劃能達到預期成效，認為完成項見後有所得着。

民青局又指，現正敲定2024/25年度的計劃細節，當中包括考慮多項優化措施，例如擴大參加者資格讓非政府機構在招收參加者方面更具彈性、增加資助隨團工作人員數目，以加強支援年紀較小的參加者等，當局會在計劃開始接受申請時，公布優化措施的詳情。