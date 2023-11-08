新界北打擊非法賽車　拘20人包括學神P牌　涉超速一倍狂飆

今年9月16日至今，新界北區執法部門在區內展開代號「奔驅」的反非法賽車行動，當中以情報主導配合科技搜證，在該區的非法賽車黑點，例如新娘潭路、荃錦公路、屯門公路、吐露港公路等，部署具備偵速及錄影功能的雷射槍，以及隱形戰車進行搜證。

行動期間，人員總共偵緝10宗涉及非法賽車的案件，當中9宗涉及21輛私家車，1宗涉及2輛電單車，該23輛汽車分別於荃錦公路和新界北的主要幹道以極高速行駛，互相追逐，其中有私家車更在荃錦公路一段限速50公里的路段，以時速高達120公里狂飆；而在屯門公路一段限速80公里的路段，凌晨時分亦有2輛私家車以時速168公里飛馳追逐，漠視其他道路使用者的安全。

執法部門收到連串「飛車」片段後，人員作出深入調查和情報搜集，確認涉案司機及車主的身份，昨日(7日)凌晨時分至今，人員在全港各區採取拘捕行動，以涉嫌「非法賽車」、「危險駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」拘捕20名男子(20至60歲)。行動中，人員扣留16輛與案有關的車輛，包括14輛私家車和2輛電單車，以作進一步檢驗。

被捕人士分別報任商人、技工、廚師等職業，當中包括「P牌」甚至「學牌」司機，惟暫無證據顯示牽涉有組織活動，或者獎金及賭金成分。全部人現正被扣查，當中6人將被落案起訴相關罪名，明日(9日)會在粉嶺法院提訊。與此同時，人員會向法庭申請，暫時沒收所有被控人士的駕駛執照，直至整個司法程序完成為止。行動仍然持續，不排除有更多人被捕。