山景邨七旬精神病父揮刀斬子　今被判監4年

患精神病的七旬男子，因兒子行為怪異而常與他吵架，至去年兩人因瑣碎事，在屯門住所與兒子「吵大鑊」，期間父親從廚房擸菜刀施襲，斬傷兒子頭部及手腳。他見兒子受傷，即叫妻子代為報案。他當日被捕。案發後兒子被診斷強迫症。涉案父親今（8日）在高院承認一項有意圖傷人罪。法官稱，倘若被告事前知道兒子患病，兩人之間的衝突或會減少。雖然事主現在沒有因今次事件抱怨父親，但考慮到本案控罪嚴重，相關報告不建議判醫院令，終判被告入獄4年。

現年74歲被告余君民，過往沒有案底，已婚，育有兩子，本案事主是他的幼子，案發時39歲。案情指，被告、妻子和事主住在屯門山景邨景榮樓一單位。被告和事主關係一直欠佳，兩人間中會爭吵。2022年4月24日早上，事主用力開家中櫃門期間，櫃門撞到電視機。被告見狀，即罵事主是想故意弄壞電視機。兩人吵架，期間被告情緒激動，拿起了一張圓櫈。事主隨即搶走圓櫈，兩人未幾步入廚房口角。

案情續指，被告在廚房內，突然擸起菜刀斬事主，事主試圖伸手擋格不果，遭斬中額頭，頭骨骨裂，他手腳亦有傷，部分傷口見骨，送院接受手術，約10日後出院。被告同日被拘捕，警誡下承認是衝動犯案。法官今引述最新精神科報告指，醫生認為被告適宜答辯，亦不建議判醫院令，而被告犯案時曾聽見聲音，該聲音叫被告斬兒子。另外，事後事主被診斷患強迫症，亦有自閉症症狀，需定時服食精神科藥物。而判刑後法官透露，相信被告出獄後，會與事主分開居住。

案件編號：HCCC181/2023