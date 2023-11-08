港大研全港首個問診應用程式　以AI病人輔助訓練醫科生

香港大學醫學院聯同計算機科學系研發全港首個問診應用程式，供醫科生作虛擬臨床教學用途。港大團隊參考真實病例並結合生成式人工智能(AI)技術，設計具不同性格及病歷的人性化AI虛擬病人案例，包括粗魯、暴躁、有禮等個性，希望藉此訓練醫科生問診時，採集病徵、病史等技巧。系統目前只限文字對答，未來亦會研究加入AI生成圖片及影片。校方強調，該虛擬臨床教學是為彌補傳統教學的不足，並不會取代實體臨床教學。

港大醫學院臨床醫學學院外科學系臨床助理教授許長峯表示，虛擬訓練在今年8月起於醫科四年級的部分乳腺外科首先推行，課程的約5%臨床教學會轉為虛擬。導師會按照學生程度設計合適的虛擬病人供學生問診，其後學生需要整理相關病歷，並與導師進行個案討論與分析，及與同學一起小組討論。

許指，明白使用虛擬系統「其實係望電腦、iPad」，但醫生除了醫病亦需醫好病人情緒，人與人溝通才是最重要，不希望醫科生成為低頭族，所以系統只作輔助工具，日後絕大部分臨床教學仍會維持實體，虛擬只是以AI優勢填補不足，如為更多罕見或複雜病例診症。他舉例指，現實大腸嚴重發炎通常都會馬上送往搶救，臨床實習時不會遇上，現時則有機會與其對答問病徵，訓練醫科生的即時判斷病症的能力，可跨時間跨地域地讓醫科生「遇到」不同病人。

團隊早前亦與新加坡國立大學合作，將跨地域的病例納入問診應用程式，為學生提供更多元化的臨床學習機會，未來已計劃與更多海外醫學院，包括英國愛丁堡大學合作。港大計算機科學系阮子瀚表示，系統現時約有逾百名學生用過，每月要花約100多元美金運作。團隊日後擬加入AI生成影像或影片作對答，以及增設門診病人訓練學生如何解釋診斷報告等。