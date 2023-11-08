西區打擊騙案拘70人涉款逾9千萬　13歲女借戶口予網友惹官非

今年首3季，西區執法部門接獲776宗詐騙案件，佔該區整體罪案數字近一半。有見及此，該部門於10月11日至11月8日展開代號「刺風」的針對性打擊行動，期間一共拘捕42男28女(13至64歲)，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，同時凍結約117萬港元的犯罪得益。

調查顯示，被捕人士與51宗騙案及洗黑錢案件有關，當中包括投資騙案、刷單騙案、網上情緣騙案、假冒官員騙案、「猜猜我是誰」騙案及低息貸款騙案等，案件涉及178名受害人，總損失金額約9,080萬港元。據了解，被捕人士主要為傀儡戶口持有人，他們懷疑向詐騙集團提供戶口，協助收取騙款及清洗黑錢；3人為涉案詐騙電話的登記人；另有3人是負責收取騙款。其中最年輕的被捕人士是一名13歲本地女學生，她在並無收取報酬的情況下，將自己名下登記的電子支付戶口，輕易借予網上認識的陌生人，而騙徒其後利用該戶口於網購騙案收取贓款。

另外，在今次偵破的3宗「猜猜我是誰」騙案中，3名匪徒是上門直接接觸受害人，收取共35萬港元款項，至於案中受害人均為長者，幸好他們的家人及時發現，並且即刻報案。執法人員作出相應部署，最終趁匪徒現身時拘捕他們。

執法部門重申，「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬港元及監禁14年。