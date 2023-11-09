香港郵政發行香港鐵路主題郵品　本月23日起發售

香港郵政宣布，將於本月23日發售以「香港鐵路服務發展」為題郵品，包括一套6枚郵票、2張郵票小型張及相關集郵品，設計以不同鐵路線的特色和列車型號為主題，展示香港鐵路服務促進本地社區之間，以及香港與內地的緊密連繫。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」今日(9日)起發售「香港鐵路服務發展」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品將於本月23日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封及郵資已付圖片卡（空郵郵資）只限在集郵局發售。

各郵政局將於本月23日為所有正式首日封/紀念封/註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。所有郵政局會於當日設置收集點以便顧客遞交需要人手蓋印服務的正式首日封/紀念封/自製封。

自香港首條行走觀塘至石硤尾的市區鐵路線於1979年10月1日通車以來，本地鐵路網絡持續擴展。近年，香港鐵路服務除了增設多條新鐵路線外，亦延伸及連接現有路線。目前，香港鐵路網絡已增至10條路線，連同輕鐵及廣深港高速鐵路(香港段)，網絡全長271公里，覆蓋全港18區，並連接多個出入境口岸。