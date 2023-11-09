東方日報A1：租置屋懶管大堂後梯走廊　扣分制名存實亡

房屋署執管不力，縱容不少租置屋淪為垃圾屋，5年間更只有一間垃圾屋被終止租約，議員狠批成效不彰。房屋局局長何永賢昨日回覆立法會質詢時透露，過去5年，租置計劃屋邨共接獲800宗屋邨公眾地方衞生及噪音的投訴，但僅得一宗個案因積存大量垃圾，被終止租約及收回單位。有議員質疑當局執管力度太弱，有房屋委員會委員更認為，房屋署應為租置屋邨「度身訂造」扣分制。何永賢回覆指，房委會考慮將租置屋邨扣分制「加辣」，目標在2024年第二季提出建議。

房委會資助房屋小組委員會今年5月通過實施「屋邨管理扣分制」加強措施，扣分制「加辣」由今年第4季起實施，但適用於租置屋邨內的租住公屋單位不當行為仍維持14項，扣分制下的不當行為仍然不適用於該等屋邨的公眾地方，包括大堂、後樓梯及走廊等。

何永賢表示，目前39個租置屋邨中有3萬多個公屋租戶，過去5年，每年租置屋邨被扣分個案類型分別有在單位飼養寵物、「垃圾屋」等。她承認，期間只有一宗因積存大量垃圾，被扣7分3次而終止租約和收回單位。

她解釋指，租置計劃屋邨超過八成單位已出售成為私人物業，管理與私人屋苑一樣，如果有人在租置屋邨的公眾地方製造衞生及噪音問題，不論是業主抑或租戶，法團都可以根據大廈公契條文作出行動。

不過，議員李梓敬批評租置屋邨扣分制執行並不理想，直言「有再好嘅扣分制唔執行都無用」，追問政府會否加強執行工作。議員江玉歡則關注扣分制與大廈公契之關係，舉例指若有租戶衞生出現嚴重問題，但未扣滿分，房委會會否立即要求遷出？而議員顏汶羽則關注當局會否就租置屋邨的管理推出針對性行動，例如優化扣分制等。

何永賢回應表示，針對租置屋邨公眾地方衞生及噪音的投訴，房委會有採取聯合行動，重申房委會有認真執行租管政策，又透露房委會會積極考慮將租置屋邨公眾地方不當行為納入扣分制，目標在2024年第二季提出建議。何又稱，扣分制與大廈公契相輔相成，過去有租戶在走廊有不雅行為當局有利用租約要求遷出，又指租置屋邨扣分制有加強。

房委會資助房屋小組委員兼議員梁文廣認為，局方應就租置屋的特別情況去制訂扣分制，因租置屋邨涉及業主立案法團和房屋署，若由公眾去處理公屋租戶問題，不會較扣分制有效，形容是「就算你定額罰款都無收屋咁入肉」，又指應就租置屋邨的特別情況扣分制去進行執管，否則難以解決問題。

對於有部分「垃圾屋」或是因租戶有精神健康問題所致，梁表示房屋署會酌情處理此類公屋住戶個案的扣分，「未必會將扣分制做得咁絕」，但面對租置屋邨時同樣處理方法則會難以解決問題，建議當局應再就租置屋邨扣分制訂立改善期限，若精神健康問題的住戶在社福機構介入下仍毫無改善，亦應為鄰近受影響居民着想加重執管。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：