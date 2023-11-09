康文署SmartPLAY首日啟用　系統「大塞車」逾4句鐘始復常

本港體育運動場地不足，加上「炒場」影響，導致預約經常爆棚。康樂及文化事務署早前宣布推出智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY康體通」，據指能同時容納1萬名用戶登入。新系統「SmartPLAY」今日(9日)首日清晨7時正式啟用，但卻有大量用家「大塞車」未能登入，或是系統故障，有市民批評系統難用，最後仍要到現場用自助預約機器訂場；而網上討論區也有多名網民指，新系統仍未能解決訂場「逼爆」問題，未能成功登入新系統，直斥「仲衰過舊時(系統)個吓好嘢」。

東網今早接獲多名讀者報料，發現新系統由早上7時啟用便已出現故障。訂場用戶林先生表示，一開始難以登入系統，或是在「修改訂場設施」的步驟出現系統故障，「Hang機(死機)時都走唔到人」，無法離開頁面，非常麻煩；他又指當時正身處康民署的康體場地，只見現場有市民大排長龍，使用自助預約機器預約場地，放棄使用新系統，苦笑指「系統得就唔使啲人現場買飛(訂場)啦。」

日前有網民在網上討論區發文，對測試用新系統預約場地蓄勢待發，不過直至今早7時開始，已有大量網民「塞車」無法進入系統，導致出現「網絡錯誤」或「服務異常」的訊息，更有網民登入後亦無法預約場地。

多名網民紛紛批評「入都入唔到(系統)」、「用智方便log in(登入)唔到」，或指用政府出品的應用程式智方便登入後，「入完都係死」；更有網民氣憤表示「無限網上輪候中...垃圾system(系統)」。東網記者實測後發現，直至今早11時許，系統已回復正常成功登入。

康文署早前表示，新系統除設有基本預訂功能外，亦有增設多項優化功能，包括提升容量以同時容納更多用戶登入系統，由現時約1,000名增至1萬名，方便更多市民更快捷登入系統；用戶也可享受個人化服務，例如根據個人喜好接收電子通知、有關已取消及釋放回系統再供預訂的段節、以及查閱抽籤結果、退款申請情況等；用戶亦能夠接收因惡劣天氣引致場地需緊急關閉或康體活動需要取消等資訊，並利用多種電子支付方式付款。