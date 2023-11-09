新康體通首日跪低　議員開會轟：點解咁簡單都做唔到

為推動智慧城市發展，政府推出多項應用程式，包括「Smartplay」網上租訂康體設施及康體活動平台。不過有關平台在推出首日即時「跪低」。立會今日(9日)討論加快建設智慧城市社區設施的議員議案。有議員直言「無人登入到個系統(Smartplay)，質疑當局花大量時間準備，但整個早上都無人可以登入，斥「點解咁簡單嘅嘢都做唔到」。有議員又批智能身份證為「智能廢物」，拖拉多年仍未能有駕駛執照和身份證合一使用安排，斥「每次番嚟立法會就問我哋拎錢，次次都話做到又做唔到」。另有議員批政府仍「懷緬過去嘅繁榮」，直言再不「灣道超車」，「香港只會死路一條」。政府回應指，當局經恒常監察發現Smartplay不能登入的情況，已聯絡康文署了解，而智方便其他服務運作正常。

議員李梓敬指今日Smartplay運行第1日，自己親身嘗試「Login完全Login唔到」，因為Smartplay要連去「智唔方便嘅智方便」，但整個過程不斷彈出，問題非單發生在他身上，發生在很多家長和教練身上，「無人登入到個系統」，直言「我唔係好明呢個Smartplay已經醞釀咗咁耐，己經準備咗咁耐㗎喇，而你哋(政府)過往唔係無另一個系統喎，你哋有個康健通喎，點解可以喺個轉換過程裏面，可以搞到大家全朝Login唔到嘅」，直言「點解咁簡單嘅嘢都做唔到」。

議員何俊賢指出現時市民經常要跑多個部門，政府沒有以便民角度設計服務，又批智能身份證為「智能廢物」，指政府2003年推出第一代智能身份證，「當時佢講到好叻㗎，乜嘢都擺曬落，銀行戶口駕駛執照都得」，但今時今日駕駛執照和身份證仍是分開但出到第4代，「每次番嚟立法會就問我哋拎錢，次次都話做到(駕駛執照和身份證合一使用)又做唔到」。

議員林新強則批香港仍「懷緬過去嘅繁榮」，事實上科技已落後於其他城市，直言再不「灣道超車」，「香港只會死路一條」，斥本港不同部門仍如「訊息孤島」。議員容海恩指出，香港在發展智慧城市有不少不足之處，自己在法庭工作時發現部分法官都不懂使用智方便，又批智方便程式內的字體過分細，期望政府可以考慮用家實際需要。

另一議員盧偉國表示，建設香港成為智慧城市，要對網絡安全提高要求，而近月數碼港和消委會先後被黑客入侵，認為為公私營機構發出強烈警示。議員陳紹雄就認為，隨數碼技術日新月異，不同人都會面對不同程度的數碼鴻溝，而要推進智慧城市，解決數碼鴻溝的問題，關鍵是讓市民「敢用」、「能用」需要各政策組努力，以安心出行為例不少會使用智能手機的長者仍會因為擔心使用安心出行，而避開需要用的場所，反映仍有長者不敢用，促由專業科技團體，培訓關愛隊再由關愛隊教導市民。議員梁子穎又建議開設「長者網吧」，提供平板電腦讓長者學習和使用，並建立手機遊戲讓市民參與，儲存積分換禮品。

除長者外，議員林振昇認為需要着手改善基層家庭的數碼鴻溝，指出香港教育大學前年有調查發展領取書薄津貼的家庭數碼水平較其他家庭弱。而目前政府主要以硬件和金錢支援，但欠缺教導學生服務，促教育局研究為清貧學生做數碼知識培訓，又建議在「社區客廳」增加科技大使。

創新及科技局副局長張曼莉指，政府經恒常監察發現Smartplay不能登入的情況，已聯絡康文署了解，而智方便其他服務運作正常，又表示所有政府收費服務將在一年內落實電子支付選項，又指當局正積極優化智方便功能包括簡化登記流程，未來會有長者版和一鍵登入使用。