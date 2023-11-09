消防隊目與女文員涉同日虛報火警被控　准保釋至明年1月再訊

45歲消防隊目涉嫌於1日內分別虛報有醫院火警警報啟動、有人困於筲箕灣某大廈升降機、及有人要從商場躍下。而同日亦有1名女文員涉虛報有的士冒煙及火花。該2人最終被捕，共被控4項虛假火警警報及2項導致警力浪費罪，今（9日）於東區裁判法院提堂。2人暫毋須答辯，以待辯方索取文件及提供法律意見。裁判官最終將案件押後至明年1月4日再訊，2人獲准以1,000港元保釋候訊，期間不得接觸控方證人，及不得與消防處同事討論本案。

男被告劉浩殷 （45歲）、報稱消防隊目，共被控4項控罪。他被控於今年5月17日在香港向消防處發出或致使發出明知是虛假的火警警報或其他災難警報，即向筲箕灣消防局作出虛報，聲稱東區尤德夫人那打素醫院的火警警報被啟動；有人被困於筲箕灣一幢住宅大廈的升降機內；聲稱有人要從筲箕灣一商場躍下；另因虛報有人要從商場躍下，而導致警力的浪費。

女被告李育菁（34歲）、報稱文員，共被控兩項控罪。她被控於上述同日向筲箕灣消防局作出虛報；及明知而作出內容傾向於對任何人或財產的安全引起憂慮的虛報，因而導致警力的浪費,，即聲稱她在筲箕灣亞公岩道看到一輛的士冒出煙和火花。

案件編號：ESCC 2531/2023