借電子手帳助在囚者索香煙　懲教助理認蠢犯案押11.29判

廉政公署早前接獲懲教署轉介貪污投訴，指一名時任懲教署二級懲教助理，涉嫌容許一名在囚人士使用其職員電子手帳，以取閱懲教署機密資料，尋找另一名在囚人士以索取香煙。該懲教助理其後被廉署起訴1項公職人員行為失當，今日(9日)在東區裁判法院承認控罪。裁判官表示接納被告一時愚蠢犯案，且重犯機會低，但決定先提取被告的社會服務令報告，並押後至11月29日判刑，期間被告續准保釋。

男被告蔡炳燊(33歲)，被控1項公職人員行為失當罪。控罪指被告於2022年5月1日，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為。辯方求情指被告一直樂於助人，是次亦只為幫助他人，並無任何金錢利益。辯方又指，涉案的在囚人士均為等候被遣返人士，影響實際安全的風險較小，不過被告亦承認案件涉違反誠信。

被告於案發時任職懲教署二級懲教助理，駐守大潭峽懲教所，該懲教所關押成年男性羈留者。案情指，被告於案發時容許一名單獨囚禁人士，即Sandeep Singh操作懲教署發給他的電子手帳，及取閱儲存於該電子手帳內的機密資料，以尋找另一名羈留者的所在位置。被告亦在Sandeep Singh的要求下，尋找另一名羈留者，以取得一支香煙。被告最終被捕，並在警誡下承認該電子手帳內有被羈留人士的機密資料，他亦承認曾以字條與涉案人士溝通。

案件編號：ESCC 2181/2023