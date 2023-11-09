段崇智缺席中大畢業禮　昨發信促學生守新規

香港中文大學由今日(9日)起一連三日舉行畢業禮，不過該校校長段崇智卻罕有地無出席，並在畢業禮舉行前夕，段崇智及常務副校長陳金樑昨日(8日)去信學生，提醒需時刻遵守今年發布的《榮譽準則》及《學生行為守則》，又指典禮是莊嚴而隆重的場合，絕不容許任何干擾大會秩序之行為，包括在林蔭大道及校園各處進行之慶祝活動。

在典禮開始前，校方宣布原本主禮及致詞的段崇智因事缺席，並向學生致歉及表示祝賀，典禮最後改由陳金樑主禮，陳亦在致詞時指，經歷3年新冠疫情的學生，在不尋常及不友善的環境下畢業，適逢中大校慶60周年，令今次典禮更添獨特意義，祝賀學生踏上人生新旅途，期待學生貢獻社會，帶來更深遠的影響。

中大早於今年8月更新本科生手冊，當中列出《學生行為守則》，要求中大學生應當成為守法公民，遵循中大的條例、政策及程序。校方表示，守則旨在提高學生對學術誠信及個人操守的重視，闡明中大對學生的期望，而所有入讀中大的學生，須確認樂意遵循，並受其約束。至日前，校方再向全校學生發電郵指，《榮譽準則》及《學生行為守則》是綜合大學對學生學術誠信及個人操守的期望，提醒學生務必時刻遵守。