尾隨並非禮南韓女　印漢判囚3個月　官斥破壞香港聲譽

一名南韓女直播主於今年9月深宵時分，在中環電車站附近等車及進行網上直播時，一名印度裔男子突走近搭訕，並尾隨她行至中環港鐵站，更撫摸該女子的腹部近胸部位置，且與她接近臉貼臉。相關片段其後於網上流傳，執法部門事後起訴涉事印漢一項非禮罪。該印漢今日(9日)承認控罪，被主任裁判官徐綺薇判處監禁3個月。徐官指本案案情嚴重，法庭須保護本案事主及旅客安全，被告的行為亦破壞了香港聲譽，最終認為須判處監禁。

印度裔被告AMIT(46歲)，持香港身份證，報稱為廚師，過往沒有案底。控罪指被告於2023年9月11日，在香港島中環德輔道中，港鐵中環站C出口內及附近猥褻侵犯女子X。辯方求情指已婚被告育有9至16歲的兩子一女，除被告外全家均居於印度。因被告的長子癱瘓使其一家團聚有困難。案發時被告亦因兒子病情反覆而受壓，當日放工後喝了酒，並受酒精影響犯案。辯方指被告已感後悔及羞恥，且因本案失去工作，但最近有另一間印度餐廳表示願意聘請他，希望裁判官可判處社會服務令。

惟裁判官指判社服令不足以反映罪責，受酒精影響非抗辯及求情理由。裁判官又指從涉案片段可見，被告的手接近碰到事主胸部，而被告一直追着被告，事後亦懂逃走，不似被酒精影響致失控，考慮所有因素後決定判處監禁。

案情指，事主X為一名直播主及旅客，並於今年9月7至11日留港。當日凌晨12時許X在中環開着直播準備乘車回酒店，被告上前搭訕稱可一同乘的士，X稱可一同前往港鐵站。步行期間被告走到X右邊搭着她肩膊並捉住她右臂。X感驚慌並圖甩開被告，被告卻用英語稱「聽住」、「跟我來」及「我很寂寞」，X則叫被告放開她。X最終擺脫被告走往港鐵站出入口梯間，被告緊跟把她推向牆邊，觸摸她腹部近胸部位置，且把頭靠近X肩膊貼近她的臉。X最終擺脫被告並呼救，有男途人走近，但被告已逃去，整個過程均被直播。執法部門於兩日後拘捕被告，他承認片段中的男子是他，但稱喝了酒已忘記詳情。

案件編號：ESCC 2031/2023