紅館墮屏案　藝能三職員擬不認罪　排期明年10.16受審

本地男團MIRROR去年7月28日在紅館舉辦演唱會時發生意外，兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛墮擊中。演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉嫌虛報屏幕重量，該公司3名職員被控串謀欺詐，首2名被告早前已表明打算否認控罪，法官遂排期於明年10月16日開審。至於餘下的第三名被告，則於案件今日(9日)在區院提訊時亦表明將否認控罪。法官最終同樣安排他與另外兩名被告於明年10月16日受審。

是次出席提訊的被告梁耀祖(48歲、項目經理)，他與同案被告吳凱瑩(41歲、項目經理)及林志華(60歲、工程統籌)，同被控一項串謀欺詐罪及一項屬交替的欺詐罪。串謀控罪指，他們於2022年5月19日至7月25日期間，包括首尾兩日，串謀向康樂及文化事務署經理，訛稱2個負重表內註明的各項設備重量為實際重量，以誘使署方允許「MIRROR. WE. ARE. LIVE CONCERT 2022」的演唱會繼續舉行。

被告續獲准擔保外出，保釋條件包括不得與控方證人討論本案案情、定期到警署報到及在保釋期間不可離港。

案件編號：DCCC 291/2023