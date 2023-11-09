東華三院學生大使溫哥華參訪團　寓學於遊　拓展視野

東華三院主席兼名譽校監韋浩文先生（第二排左五）聯同董事局率領學生大使赴溫哥華交流。拜訪中國駐溫哥華總領館時，獲總領事楊舒先生（第二排左六）及參贊銜教育領事郭軍先生（第二排右四）熱情款待，並向同學們詳細介紹國家的外交及使領館工作。

為充分實踐「全人教育」理念，東華三院自2015年起推出東華三院學生大使計劃，每年安排多元化的參訪團，讓學生到不同地方交流，寓學於遊，放眼世界。於本年10月6至13日，東華三院主席兼名譽校監韋浩文先生聯同董事局成員率領26位來自該院屬下18所中學的學生大使，遠赴溫哥華進行為期8天的交流，從經濟發展、華僑生活、教育制度、歷史文化等多方面探索兩地異同，加深學生對不同文化的理解與體會，從而培養多元立體的世界觀。

東華三院學生大使計劃由該院「學生全方位發展基金」資助，自推出以來，先後到訪洛杉磯、倫敦、三藩市、新加坡、溫哥華等地，開闊世界視野之餘，亦注重培養學生的領導能力、組織能力和社交技巧，同時傳揚該院的善業精神。至今已培育了逾200名學生大使，學習效果顯著。東華三院主席韋浩文先生表示：「這是本院自2018年後，第二次組織學生大使參訪團到溫哥華，安排了不同參觀及交流活動，讓學生親身接觸加拿大不同機構，探索加拿大各方面的發展，特別是加國華人歷史和生活面貌。」

為加強學生多方面的見識，在8天行程中，不僅安排學生大使參觀英屬哥倫比亞大學及新時代電視台，於Sea To Sky Gondola Basecamp展開領導能力訓練計劃，及遊覽多個名勝，包括卡皮拉諾吊橋公園、大不列顛造船廠國家歷史遺址、喬治亞灣罐頭博物館等。行程更安排學生大使到訪中國駐溫哥華總領館及中國銀行（加拿大）溫哥華分行，並與香港駐多倫多經濟貿易辦事處代表交流，了解他們在促進中加兩國合作、文化交流以至經濟往來所發揮的重要作用。

東華三院與海外華人團體來往超過一個世紀，當中在19世紀末至20世紀中協助華人落葉歸根、原籍安葬的歷史更是非常特別的一環，也有關於為內地籌款賑災，展現華人四海之內皆兄弟的互助精神，因此安排了學生拜訪域多利中華會館及加拿大中國洪門民治黨總部，走進域多利及溫哥華唐人街，認識東華三院與各地機構的緊密關係和深入了解當地華人社區及生活。適逢今年是加拿大《排華法案》生效100周年，學生們還參觀了華埠掌故館及卑詩省華裔博物館，聆聽關於百多年來華人在加拿大紮根和奮鬥的故事。

東華三院陳兆民中學魏婥妃同學表示：「在參訪時，我們去到了不同展覽、總領館，還有當地著名的喬治亞灣罐頭博物館、英屬哥倫比亞大學等等，每天的旅程都令我體會到在香港之外是『人外有人，天外有天』，亦了解到在百年前已有華人的蹤影，歷史可以帶給我們更闊的世界觀，有助我們探究現時的社會現象。」

東華三院張明添中學關兆鏗同學表示：「作為東華三院屬校的一份子，這次交流團機會實屬難得。在團中我們有很多場合可接觸不同領域的人士，例如有總理介紹由白手起家到成功發展事業的秘訣。這些課堂以外的知識，在學校難以學到，亦教會我們怎樣和大人相處，為我們步出社會前做好準備。」

東華三院一直致力推動中港青少年交流，培養學生關懷祖國的情意，提升學生的國民身份認同。在本年10月23至27日，韋浩文主席帶領屬下18所中學的校長、教師代表、學生約300人到訪北京，出席與北京市青年聯合會合辦，並由華潤隆地有限公司協辦的「心繫姊妹情，奮進共成長」京港兩地中學生夥伴行動。

作為響應港澳青年看祖國的主題活動，主要透過北京的姊妹學校網絡，為京港兩地師生提供互相交流及學習的機會。活動啟動禮在清華大學舉行，韋浩文主席致辭時感謝北京市青年聯合會的協助及安排，以及華潤隆地對培育國家未來棟樑工作的支持，讓參訪團順利進行。希望學生們能藉是次參訪機會認真學習，為日後回饋國家及社會作好準備。

學生於留京的幾天，不僅分組拜訪6所在北京巿的姊妹中學，包括北京中學、第五十中學、第一七一中學、中關村中學、房山區良鄉第二中學及房山中學，更透過豐富的活動，例如參觀故宮博物館、中國國家博物館、鳥巢、水立方，以及前門大街、大柵欄，深入認識國家在科技及經濟等各方面發展，感受北京豐富的文化底蘊，開闊視野。

東華三院甲寅年總理中學彭殷怡同學表示：「我很高興能夠在姊妹學校認識很多新朋友，並彼此交換禮物，我們的友誼和交流體現的是兩岸的一家親。在這次交流團中，我們更加了解祖國的文化和歷史。所謂『少年強則國強』，希望大家往後都能發揮自己所能，為國家做出一份貢獻！」

東華三院伍若瑜夫人紀念中學龍志敏同學表示：「在這短短的5天時間裏獲益良多。我們在北京市的所見所聞，都體現了中國最新的科技發展和源遠流長的歷史底蘊。我們拜訪了北京市第五十中學，體驗他們的特色課程，與這裏的學生進行文化交流，建立了深厚的友誼，領悟到京港兩地不同的學習模式。」