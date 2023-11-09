酥皮蛋撻等共6樣本反式脂肪超標　下月起食品供應禁使用氫化油

食安中心發現市面6個食品的反式脂肪含量超出世衞標準，大多含酥皮或經油炸。中心指酥皮以氫化油作配料；油品則料使用的精煉油或「萬年油」含工業生產反式脂肪。港府指下月起將禁止在本地食品供應中使用部分氫化油。

食物安全中心今日(9日)表示，在2021年11月至去年4月於超市、便利店，以及快餐店和連鎖麵包店等，收集149個預先包裝和非預先包裝食品，尤其研究含人造牛油、油脂等5類食品所含的脂肪酸，發現6個樣本(4%)的反式脂肪含量超過世衞指引水平，即每100克總脂肪含超過2.2克工業生產反式脂肪酸，其中最嚴重是兩個酥皮湯的酥皮，每100克脂肪含6.5克至6.7克反式脂肪，其次為火鍋必備的響鈴卷，每100克脂肪含3.1克。而蛋撻、油條和酸菜魚湯底調料分別含約2克的反式脂肪。

食安中心進一步調查發現蛋撻和兩個酥皮湯的酥皮可能以部分氫化油作為配料；至於油條、響鈴卷和酸菜魚湯底調料的工業生產反式脂肪酸則可能來自精煉油或經翻熱的油。而科學證據顯示，攝入過多反式脂肪酸會增加罹患冠心病的風險，中心引述相關食店指已改良食物配方，再測試的樣本均符合世衞指引水平。

中心續指，研究結果與2019年相若研究結果比較，發現超世衞標準的樣本百分比由約25%大幅減至4%，另外96%樣本均過關。其中酥皮湯的酥皮、雞批、咖喱角/酥皮卷、蛋糕、中式/甜酥餅和曲奇的工 業生產反式脂肪酸含量在這幾年間都有所下降。港府表示，今年12月1日開始實施的新規定，禁止在本地食品供應中使用部分氫化油，建議業界使用較健康的替代品，例如使用含大量單元不飽和脂肪酸的芥花籽油、橄欖油，或多元不飽和脂肪酸含量高的大豆油、粟米油。