免遣返聲請大增　李浩然促政府檢視　倡設半開放式營區管理

自2014年起，大量非華裔非法入境者湧入香港，逾期逗留或被拒入境人士的數目急升 ，

令入境事務處接獲及尚待審核的免遣返聲請數目大幅上升，基本法委員會委員、議員李浩然今(9日)發布《近年由免遣返聲請者引發的社會問題研究》，提到他們滯留香港引發不同社會問題，促請政府從源頭阻截及加快審核，並建議設置半開放式營區管理。

李浩然指，研究發現大部分聲請人來自越南、印尼及巴基斯坦等比較貧窮的地方而非活躍戰區或災區。聲請人個案中絕大部分均是理據不足，不符合統一審核機制之下達至確立聲請的要求，大部分提出司法覆核或正進行其他訴訟程序而滯留。懷疑當中有聲請者濫用司法程序，延長留港「打黑工」賺取工資，認為會延誤真正需要尋求庇護人士，更會影響本地治安、就業及社會福利。

李浩然建議，政府加快審核和盡快遣返，並與不同地區達成接收聲請人協議，轉移處理審核申請地點；鼓勵聲請人移至半開放式營區，以方便當局有效管理；容許有條件工作換取生活物資；需要定期檢視申請免遣返聲請人的來源地，並適時引入預檢措施和收緊聲請要求。