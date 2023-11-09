遠洋貨櫃輪檢3.9億元可卡因　拘捕2隨船押送男子

跨部門周二(7日)展開聯合反毒品行動，偵破遠洋船貨櫃販毒案，檢獲318公斤懷疑可卡因，市值超過3.9億港元，並以涉嫌「販毒」罪，拘捕2名分別19及24歲男子。執法部門於11月1日接獲報案，指一艘香港登記由南美洲危地馬拉出發、正向亞洲航行的大型遠洋貨櫃輪上，發現2名並非船員的可疑男子。經研究該貨櫃輪的航線及出發地點，相信2人並非偷渡客，懷疑他們把違禁品偷偷帶上船。由於該貨櫃輪體積龐大，且載8,000個貨櫃，因此聯同香港海關進行聯合部署及行動。海關經調查船上貨物種類及清單，再經船公司協調和安排，發現該船於本周二抵達香港葵涌貨櫃碼頭。

周二下午約4時，兩個部門人員同時登船進行調查，相信有3個由危地馬拉、運往中東約旦載有棉花糖的40呎長貨櫃有可疑，其中1個貨櫃的船務封條號碼與船務文件不相符，有迹象顯示該貨櫃有被打開過痕迹。因此，人員押送該3個貨櫃到葵涌海關貨櫃大樓檢查，透過X光發現該個封條號碼有異的貨櫃有不尋常影像，貨櫃前端與其他貨物的密度有明顯分別，因此打開該貨櫃查驗。

人員在貨櫃前端貨物中見到9個以麻繩串連的防水袋，內有救生衣、充氣浮標及防水浮燈等。由於貨櫃有被打開過痕迹，而該批救生用品亦擺放於近櫃門位置，令人懷疑該批救生用品載有違禁品，有人會將其掟入海中讓其他人接收。關員於是打開其中1個防水袋搜查，在袋內發現一磚磚以防水物料真空包裝的白色粉末，抽取樣本進行毒品快速測試後，證實對可卡因呈陽性反應。最終在9個防水袋內檢獲318磚、每磚重約1公斤、市值約3.9億港元懷疑可卡因。人員遂以涉嫌販毒罪名，拘捕該2名分別為24歲的本地男子及19歲厄瓜多爾男子，他們均報稱無業。據悉，該名本地男子有出境紀錄，當時前往歐洲，相信他收取數十萬港元押送毒品。二人已被暫控販毒罪名，案件明日(10日)到西九龍裁判法院提堂。

人員調查相信，二人由南美某處乘快艇秘密登上船，負責押運該個載有毒品的貨櫃。該藏毒貨櫃來自南美洲，10月初出發，途經厄瓜多爾、秘魯、巴拿馬、墨西哥，其理應經過高雄、蛇口及香港，目的地為約旦。因貨櫃輪抵達墨西哥後，船員發現該2名陌生男子，於是透過船公司向香港執法部門舉報，並安排貨櫃輪直接前往香港。

最終目的地為約旦，暫無直接證據顯示該批毒目的地是香港。不過，不排除該批毒品跟隨貨櫃輪抵達亞洲不同地區海域時，押解毒品的2人會將載毒防水袋拋落海中，再由販毒集團其他成員在海上接收毒品，並把毒品供應鄰近地區的市場。