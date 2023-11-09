八大可借便利餐盒　$20按金無須清洗即可歸還

為減少一次性塑膠消耗，八所教資會資助大學上月底推出便利餐盒借用計劃，於八大校園設置餐盒借用機器，用家只需用八達通卡支付20港元按金即可借用，按金亦將在歸還餐盒時全額退還，冀籍此減少用完即棄廢物，促進校園持續發展。

餐盒借用計劃於上月底實施，八大校園已設有餐盒借用機器。機器設置人工智能可重用餐盒借用及歸還系統，每部機器可提供120個可重用餐盒，每周7日、每日24小時運作。機器配備內置鏡頭及人工智能物件辨識程式，用家只需用八達通卡支付20港元按金，即可借用餐盒，按金將在歸還餐盒時全額退還。同時，用家無須清洗餐盒即可歸還，使用過的餐盒由專業餐具清潔公司清洗，以確保高衞生標準。餐盒由可回收及可用於微波爐的聚丙烯製成，外觀為藍綠色。

餐盒借用計劃「賽馬會綠續．源園」計劃下的措施之一。八大於2010年成立「香港可持續校園聯盟」，就可持續發展相關議題交流知識及經驗。聯盟於2021年獲香港賽馬會慈善信託基金一項為期3年、逾1,500萬港元的捐助，透過合力建立創新方案，應對校園可持續發展的挑戰。