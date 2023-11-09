前警員涉偷醉漢手機私藏　官裁定盜竊罪名不成立

加入警隊38年的「老差骨」飲酒消遣後，涉嫌在尖沙咀街頭偷取醉酒內地男的iPhone 14 Pro手機。涉案男警否認一項盜竊罪，經審訊後裁判官葉啟亮今日(9日)於九龍城裁判法院裁定被告面對的控罪罪名不成立。裁判官表示，觀看相關閉路電視片段，事發前被告亦需他人攙扶，其行為舉止似受酒精所影響，且被告與事主接觸後亦沒有急步離開，拘捕他的執法人員亦稱嗅到他有酒氣，認為不適合進行警誡。裁判官最終認為被告有機會被酒精影響到其行為，故裁定罪名不成立。

56歲被告蘇志華，是一名高級警員，據悉案發後已退休。控罪指被告於2023年4月8日，在九龍尖沙咀加拿分道與河內道交界附近燈柱，偷竊屬於范浩的財產，即一部價值11,099港元的手提電話。裁判官裁決指當日截查被告的警員在證供方面有不一致的地方，但主要仍須依賴作為獨立證供的閉路電視紀錄。辯方曾指，片段顯示被告有多次拍打事主，如他有偷竊意圖根本不會這樣做。裁判官表明對此說法不敢苟同，因被告此舉有機會是要確認事主是否清醒從而取走其財物。不過裁判官認為被告當時的言行舉止有機會受到酒精所影響。基於疑點利益歸於被告，裁判官認為控方未能達致毫無合理疑點證明被告有意圖盜竊，故裁定盜竊罪罪名不成立。

據審訊期間播放的錄影會面，顯示被告聲稱拾起電話是為保障醉漢貴重財物，他準備把電話帶去警署備案，途中卻被截停拘捕。被告說，他拾起前有問「我攞你啲嘢，OK唔OK呀」，對方沒回應。截停被告的警員則在審訊時憶述，被告未能解鎖懷疑被盜手機後，便表露自己警察身份，不但坦誠自己一時貪心犯案，更合十跪地求饒。然而，這些說話均是未被警誡下作出，裁判官最終決定把這一部分的供詞剔除。

案件編號：KCCC 1341/2023