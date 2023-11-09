教協已變賣資產及完成遣散 會員今起人均獲發還3190元

前年宣布解散的香港教育專業人員協會，今日(9日)公布解散進展，經出售物業，再以總資產扣除遣散員工、清還債款、核數、清繳稅項、行政開支等，每位合資格會員可獲得3,190港元。今日起，該合資格會員可選擇透過本地銀行轉帳或劃線支票收取有關款項。

教協表示，由於需要遣散員工、出售物業、終止與商戶合作、清還債項等，並要處理龐大的核數、稅務局的調查、徵收稅款等，最近才完成上述工作，進入均分餘款的階段。教協將向全體會員發出信件、電郵、手機短訊及透過報章廣告交代均分餘款的具體登記方法，並呼籲會員於今年12月11日或之前完成登記手續，支持該組織50年歷史的最後一項會務，有序和妥善地完成解散。

完成均分程序及相關行政工作後，教協將由獨立會計師進行核數，並根據法例向職工會登記局遞交解散通知，整個過程將於明年內完成。

教協於2021年9月11日第二次特別會員代表大會通過解散決議，根據解散決議，合資格會員是指於2021年8月10日(即宣布啟動解散程序當天)為合資格會員的人士(包括會員及榮譽會員)，但不包括當日或之後主動提出退會的會員或榮譽會員。

在2021年7月30日，內地兩大官媒分別發表評論文章，批評教協運作偏離宗旨，變成不折不扣的政治組織，形容是必須剷除的「毒瘤」。教育局翌日宣布全面終止與教協的工作關係。教協其後在同年8月10日宣布解散。