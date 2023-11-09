季節性流感疫苗已接種88萬劑　較去年同期增約2成

冬季流感高峰期將至，衞生署表示，截至上月31日，各項流感疫苗接種計劃下，共接種約88.8萬劑疫苗，較去年同期增加約2成，其中未成年人士共接種了約19萬劑疫苗，較去年同期增加近4成，整體疫苗覆蓋率達2成。如按年齡分類，2歲至5歲兒童的疫苗覆蓋率最高，有3成1；其次是6歲至11歲兒童，有2成7；至於半歲至1歲兒童，以及12歲至17歲青年，覆蓋率分別大約1成。

該署署長林文健與衞生防護中心總監徐樂堅今日(9日)上午到訪觀塘保良局李筱參幼稚園暨幼兒園，視察該校進行季節性流感疫苗接種的安排，並呼籲家長盡早為子女安排接種季節性流感疫苗，以應對流感季節。

今年是該校第5年參與外展接種活動，有約50名學童接種流感疫苗，佔全校學生人數約7成半。衞生署預先安排採購和運送疫苗，而公私營合作外展隊則負責今日到該校為學童接種。徐樂堅補充，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及併發症的方法，可大大減少留醫和死亡個案。對學童而言亦可減低因病缺席率，對個人健康與學習帶來莫大裨益。季節性流感或會在今年年底至明年初出現高峰，由於人體在接種疫苗後需約2周產生抗體。