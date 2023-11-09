海洋公園出奇招引求職者　招聘活動設動物見面會

隨着訪港旅客增加，旅遊業紛出奇招「搶人才」。有主題公園舉辦職業探索活動，求職人士期間可了解工作詳情之餘，又可與動物見面及欣賞表演。公園透露，打算招聘過百名員工，主責接待旅客及操作遊樂設施，兼職時薪可達90港元，新全職員工更可享6,000港元新人獎金。

海洋公園今日(9日)表示，將會於下周二(14日)下午舉行「海洋公園及水上樂園事業探索之旅」，期間求職人士除可即場申請和參加面試，亦能參與動物見面會、部門介紹、工作示範及表演欣賞。公園今次推出超過100個全職前線及後勤工作崗位，涵蓋動物護理、節目及娛樂、公園營運及體驗、餐飲等範疇，負責迎接和協助訪客、操作遊樂設施，以及支援小食亭、餐廳、禮品店和遊戲攤位的運作等。

不過，工作未必適合愛美之人。海洋公園提到，所有職位均需於戶外工作，亦可能需要輪班。全職員工可享6,000港元新人獎金，生日假、工作周年假等。新投入職場的人即使無經驗亦能申請職位。公園指會提供全面在職培訓，協助新加入員工學習和適應工作，亦會為有興趣學習遊樂設施操作的全職和兼職員工提供相關培訓，幫助他們獲取所需的技能和牌照。除了全職員工，海洋公園於聖誕節和農曆新年間將推出季節性兼職職位，視乎工作種類，兼職時薪可達90港元。