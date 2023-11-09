鼓勵長者定期管理健康　限期內用1000元醫療券　總額獎多500

為鼓勵長者定期尋求管理健康的服務，衞生署今日(9日)公布，政府下周一(13日)將推出為期3年的「長者醫療券獎賞先導計劃」，預計可惠及接近170萬名合資格長者。「獎賞先導計劃」會由下周一起推行至2026年12月31日為止。期間，長者每年只要在同一年度內(1月至12月)累計使用1,000港元或以上的醫療券作預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途，便可透過醫健通(資助)系統自動獲發500港元獎賞至其醫療券戶口，同樣作特定基層醫療用途，毋須另行登記。對符合上述條件而獲發獎賞的長者而言，他們在該年度所得的醫療券總額會由2,000港元增至2,500港元。

「獎賞先導計劃」首年度(2024年)獎賞的可累計開支以獲取獎賞的時段設有特別安排，累積時段會由下周一至明年12月31日為止。2025年和2026年兩個年度的累積時段則由該年的1月1日起至同年12月31日為止。每位長者每年度最多可獲取一次獎賞，而每年度所得獎賞的使用期限為翌年12月31日。未及使用的獎賞不能累積，而新一年度的累積金額會重新計算。長者醫療券戶口內的累積金額上限不會受影響。如有獎賞金額，系統會先自動扣除。長者所獲得的獎賞亦不可與配偶共用。

「獎賞先導計劃」下的特定基層醫療服務包括：由已登記參與長者醫療券計劃的西醫、中醫和牙醫提供的預防疾病、跟進/監測慢性疾病服務，例如：健康評估、驗身、篩檢、疫苗注射、慢性疾病管理、牙齒檢查、洗牙、脫牙、補牙等；「慢性疾病共同治理先導計劃」的高血壓和糖尿病篩查，以及治療階段服務；地區康健中心/地區康健站提供的個人化服務和社區復康計劃；和香港大學深圳醫院十一個指定診療中心和該醫院屬下的健康服務中心所提供的預防疾病、跟進/監測慢性疾病門診服務。