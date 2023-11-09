10名外國天主教領袖聯署促放黎智英　港府斥顛倒是非

壹傳媒黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等多宗罪，另因組織及參與多項非法遊行或集結等罪被判囚，目前正在赤柱監獄服刑。近日有來自全球不同教區的10名天主教樞機及總主教發起聯署，促請香港特區政府即時無條件釋放黎智英。港府今日(9日)表示堅決反對和強烈不滿該等外國天主教領袖作出顛倒是非的言論，並強烈敦促該等外國天主教領袖認清事實，立即停止干預香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權。

港府續指，任何人不論其身分為何，企圖干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區法治。作出任何有意圖干擾或妨礙司法公正的行為或發表該等言論，或作出有同樣意圖的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

現年75歲的黎智英官司纏身，他因組織及參與2019年8月18日、8月31日、10月1日及2020年6月4日的非法遊行或集結，共被判囚20個月。其中，黎在8.18案中，經審訊後被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，該案兩罪判監12個月，黎早前就該案提出上訴要求推翻定罪及減刑。同案的李柱銘和何俊仁等6名被告亦提出上訴許可申請，高院上訴庭於去年11月底開庭後，於今年8月14日上午10時頒布裁決。

除上述案件，黎智英亦就2020年6.4煽惑非法集結案，向高院上訴庭就定罪及刑期提出上訴，該案將於今年11月28日在上訴庭處理；另外，黎智英連同集團旗下3間公司，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，違反《港區國安法》一案，已於今年9月25日開審。