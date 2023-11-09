教育局籲學校審視功課量　辦精神健康日關懷師生

開學至今接連有年輕人輕生，教育局呼籲全港中小學本月內開展「多關懷．添幸福」大行動，認真審視學生的功課量、學校的測考和評估安排等，確保學生有足夠時間休息及有空間做有益身心的活動，亦應運用該局提供的參考和活動資料，提供校本及班本的學生精神健康推廣活動。

教育局副秘書長蘇婉儀今日(9日)於網誌《局中人語》表示，過去數年的新冠疫情為社會帶來前所未有的挑戰，學生在回復正常的學習和社交生活時，仍需時間逐步適應各種轉變；面對臨近的測考，也可能會感到壓力。為鼓勵學生多關懷自己和身邊人，提升幸福感，教育局呼籲全港學校在本月內開展「多關懷．添幸福」大行動。

其中，教育局建議學校認真審視學生的功課量、學校的測考評估安排及小息和午膳時間，以及增加學生體育活動的機會，確保學生有足夠的作息時間和空間進行有益身心的活動，與教師及其他同學互動，以增強聯繫感和提升快樂指數及精神健康。

該局又建議學校舉辦「精神健康日」，安排促進精神健康的活動，協助師生和家長學習放鬆及照顧自己的身心健康。學校亦可設置「精神健康角」或「紓緩教室」，提供令學生感到安全的空間，適時放鬆。此外，學校可鼓勵教師和學生平日互相做出關懷的手勢，如心型和支持手勢，透過小動作表達對別人的關懷和支持。

蘇婉儀表示，教育局將於本學年向所有公帑資助中小學發放兩項額外津貼，供學校和家長教師會舉辦有助師生及家長精神健康的活動，例如減壓工作坊和情緒調控小組，或購買有關服務或用品。局方亦會於本學年為教師和學校輔導人員提供一系列進階工作坊，提升他們支援有精神健康需要的學生的知識與技能。