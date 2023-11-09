回應議員斥「五星級」重建　港府：荔枝角收押所將實而不華

荔枝角收押所將重建，日前有議員批評港府斥資55億港元重建費造價過高，指收押所設宗教設施不必要，內設診所、牙科等，形容是「五星級監獄」。保安局今日(9日)再解釋，收押所的陳舊設施及配套不足有損羈管環境，亦對在囚人士的更生構成影響，設診所是避免押解在囚人士往返醫院造成的治安風險，重建會採「目的為本、實而不華」原則。

保安局晚上以回應傳媒查詢指，荔枝角收押所設施老化，在囚人士過度擠迫，因此懲教署建議原址重建收押所的附翼。就院所內的牙科診治而言，有別於外間公立牙科診所，會由衞生署的牙醫定期到訪應診（平均每月為一至兩次）。在囚人士與一般市民一樣須按分流方式處理並排期輪候。重建計劃中建議的牙科護理室，是為取替原有的牙科護理室而設置。此外，其他院所的在囚人士亦可被安排到荔枝角收押所接受牙科診治。

另外，在懲教院所內的宗教服務，著重從道德和靈性方面去幫助在囚人士。重建計劃中建議的多用途宗教服務室，是為便利不同宗教機構人士而設，以便利他們在院所內為在囚人士提供宗教服務，協助其更生。

局方強調，重建計劃採用「目的為本、實而不華」的設計原則，設計和施工安排上盡量應用標準化和簡單化概念，以制定符合運作需要的設計要求。而荔枝角收押所重建計劃的建築費用與2011年大欖女懲教所重建計劃比較，在剔除兩個項目的獨特因素及相距逾10年的價格指數變化後，兩者以建築樓面面積計算所得的單位價格大致相若。