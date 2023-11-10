前北九龍裁判法院下月辦免費古典音樂會　同場設長衫展覽

位於深水埗的前北九龍裁判法院落成於1960年，現獲評為2級歷史建築，一直是不少港產片和電視劇的拍攝場景。有推廣音樂的慈善團體將於下月1至3日期間，在該前法院的第1法庭舉辦5場免費古典音樂會，並舉辦長衫展覽和試穿活動，以及導賞團訴說該處的歷史故事。

《歷久裳新》音樂會是由誼樂社舉辦，該社於去年夏季獲香港賽馬會慈善信託基金資助，推出為期3年的「賽馬會樂・憶古蹟人・情・事」古蹟推廣計劃，邀請作曲家及不同的演藝人才以新的視角去認識古蹟。前北九龍裁判法院採用簡約古典建築風格，其對稱結構和俐落線條的外型，與法院的司法功用相得益彰。該社特別挑選取呼應古蹟建築風格的樂曲，並邀請來自德國的小提琴家寬達，以及本地年青弦樂好手合奏。5場音樂會的節目分別聚焦新古典主義的作曲家理察・史特勞斯、布拉姆斯和亨德密特的作品。

另外，該前法院落成的1960年代，盛載不少人的花樣年華，亦是香港百花齊放，以長衫為時尚的時代。該社與香港長衫協會合作，邀請時裝設計師以前北九龍裁判法院建築為靈感，設計出2款男女裝現代長衫，並舉辦展覽回顧長衫歷史和製作技藝，亦會展出香港理工大學時裝及紡織學院和香港知專設計學院的學生作品供觀眾近距離欣賞。

除音樂會及展覽外，節目還包括大師班及古蹟導賞團；而場內亦設有長衫試穿體驗及打卡位，適合不同興趣的人士來參與。