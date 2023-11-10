網傳機場快綫列車疑現床蝨　港鐵指檢查後未有發現

南韓近日爆發床蝨(又稱臭蟲或木蝨)危機，至昨日(9日)晚上，網上更流傳一張本港機場快綫列車懷疑發現床蝨的照片，引起公眾憂慮。港鐵公司今日(10日)表示，留意到網上流傳的相關照片，而昨晚約9時接到乘客通報後，隨即派員上車檢查，惟未有發現列車上出現類似照片中顯示的昆蟲。港鐵已即時將該列列車收回車廠作徹底檢查並進行高溫深層清潔，在清潔過程中同樣未有發現。

港鐵又稱，早於外國開始傳出爆發床蝨問題時，已作出風險評估及制訂方案，並參考海外經驗，安排每晚加強檢查列車及清潔，並定期進行滅蟲，以確保列車於投入服務前清潔衞生。港鐵會繼續密切留意，加強檢查車站及列車車廂，清潔重點之一是非金屬座位。若發現列車有異常情況，會回廠清理。

此外，港鐵亦會於本周起，為所有機場快綫列車、高鐵列車(港鐵動感號)、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡，進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。港鐵又指，公司有一套既定的程序按時進行清潔，所有列車每晚均會進行清潔，亦會定期進行滅蟲工作，以確保乘車環境衞生舒適。

根據衞生署衞生防護中心，臭蟲是一種只會吸食溫血動物的血液維生的細小寄生昆蟲。對人類造成滋擾的臭蟲有兩種，分別是溫帶臭蟲(Cimex lectularius)及熱帶臭蟲(Cimex hemipterus)。前者遍布全球，後者則主要見於熱帶地區。兩種臭蟲均可在香港找到。

臭蟲通常被視為發展中國家的問題，但最近在美國、加拿大、英國、歐洲部分地區及南韓迅速蔓延。臭蟲的生長周期分為卵、稚蟲及成蟲三個階段。卵在攝氏18至25度下約1周便可孵出稚蟲；稚蟲期約為14至30日。成蟲的壽命可達9至18個月，並在適宜環境下每年可繁殖6至7代。臭蟲通常藉着行李、衣服、寢具及家具等物品從一個地方蔓延至另一地方。