新義安泰龍謀殺案舉證完畢　押下周一作結案陳詞

黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇伏喪命，黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠於案發後11年後投案。他否認一項謀殺罪，案件今（10日）在高等法院續審。控方今早傳召兩名指紋專家作證後，便舉證完畢。被告選擇不自辯，也不傳召任何辯方證人。法官押後至下周一（13日）續審，讓控辯雙方作結案陳詞，初步預計陪審團會在下周三（15日）退庭商議裁決。

54歲的男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。承認事實提及，案發當日清晨，3輛已報失的私家車，被發現在大埔燒毀，車內有刀、背囊、口罩等。執法人員未有發現被告的指模。

蔣德光及何兆康今日先後以專家證人身份，就指模事宜作供。蔣稱，不同因素均會影響是否可以保留紋印，例如熱力。另外，由於司機會接觸的物件較多，例如軚盤、「波棍」等，故留下指模的機會較乘客為多。蔣說，沒有指模不代表某人沒有接觸過該物件。何則稱，即使被告則在乘客位留下指紋，也會遭火完全消除。

案件編號：HCCC 252/2020