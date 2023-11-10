新康體通兩日都甩轆　市民無法登入勁勞氣　返工𥄫實系統斥麻煩

康樂及文化事務署耗資5億港元研發智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY康體通」，昨日(9日)首日啟用已「甩轆」，未想今日(10日)問題仍未解決，東網接獲多名讀者表示新系統今早依然難以登入，多人出現「網絡錯誤」或「服務異常」的訊息，其中有人由早上7時起嘗試預約場地，但努力4小時後仍是無功而返，直言非常失望。有議員批評情況不能接受，因市民對新系統有期望，康文署應加大伺服器的負荷能力。

讀者陳先生表示，昨日嘗試訂場花2小時才終於成功，而今日再嘗試訂足球場時，由早上7時開始已不能登入系統，或是登入後又無法順利選擇場地，最後被彈出頁面，直至上午10時後系統較為順暢時，想要的時段已被搶完，對此感到非常「勞氣」。他又指，以往舊系統只需約15至30分鐘即可成功預約場地，但現在連上班時間都要「睇實」系統，感到非常麻煩，批評「(系統)未試好就攞出來。」

讀者林先生則坦言新系統令人失望，他指因昨日早上7時系統「大塞車」，故今天約9時許才嘗試登入系統，但仍不停顯示「網絡錯誤」，直斥「手機撳極都話網絡有問題，應該係康文署有問題就真！」他又稱今日亦有到康文署轄下運動場，職員指早上有大批市民到現場使用自助預約機器，但連自助機器也同樣出現無法登入的問題；即便打到「SmartPLAY」的熱線電話亦是無人接聽。

議員鄭泳舜直言情況不太能接受，認為康文署應預計到系統啟用初期會有較多使用量，需加大伺服器的負荷能力。鄭又指，已接獲很多市民反映系統的輪候時間長、強制登出等問題，雖然署方稱已和承辦商跟進，但仍陸續收到用戶無法登入的個案。