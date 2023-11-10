政Whats噏：葉劉再做點心姐姐 話推煎糕車要有技巧

唔少港人都鍾意一盅兩件，但係酒樓嘅點心車已經買少見少嘞！話說呢排經常落區嘅行政會議召集人葉劉淑儀，今朝(10日)去咗鴨脷洲西邨一間酒樓，期間竟一度「手痕」，又再做「點心姐姐」，推蒸爐點心車同煎糕車。

葉劉喺社交平台貼文，話喺呢間酒樓估唔到可碰見蒸爐點心車同煎榚車。佢話據了解，呢啲小時侯常見嘅傳統點心車已逐漸被淘汰，即使剩低亦為數不多，佢都不禁試推緬懷一番。

一試之下，佢發覺同3個月前喺西區酒樓所推嘅點心車完全唔同，事關推蒸爐點心車同煎榚車需要一啲小技巧，尤其係煎糕車，假如推車時力道太猛或忽略平衡，隨時會打翻車上嘅醬油同糕點食物。

葉劉話睇住酒樓姐姐推點心車工作，再次感受到佢哋嘅工作絕唔容易，仲話好高興同幾位點心姐姐交流，體會到其工作辛酸，兼且拍照留念，佢仲讚點心姐姐敬業樂群嘅精神，值得令人敬佩。

剛才都講過，葉劉喺3個月前「客串」酒樓侍應，當時去客串嘅原因係勞動力短缺，飲食業長期唔夠人，佢借機親身了解下酒樓運作，當時佢仲手帶藍色膠手套，着埋侍應制服，推點心車送茶點畀顧客。