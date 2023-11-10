港珠澳大橋測試兩董事涉造假　辯方申永久終止聆訊被拒

嘉科工程顧問有限公司(嘉科)2名時任董事，就港珠澳大橋香港工程項目混凝土磚壓力測試記錄造假事件，被廉政公署落案起訴2人，涉嫌向土木工程拓展署隱瞞其職員在測試中造假，以詐騙款項約200萬港元。其中1名被告以案中有證據涉及法律專業保密特權令他不能披露，申請永久終止聆訊。暫委法官嚴舜儀經考慮後，今（10日）於西九龍法院（暫代區院）駁回其申請。兩名被告的案件將於12月4日開審。

兩名被告分別是梁永強（64歲，嘉科時任營運董事）及Leslie Harry Swann（70歲，嘉科時任部門董事)，同被控一項欺詐罪。案發時，梁永強負責監督嘉科的香港項目，包括上述顧問合約。Swann是梁永強的下屬，負責管理及營運該試驗所。控罪指2人於2016年7月28日至2017年5月10日期間，故意隱瞞嘉科職員曾使用已經測試或高強度的混凝土磚或金屬校準柱，以代替混凝土原始樣本磚作為測試，意圖詐騙而誘使土木署向嘉科發放逾197萬港元款項。

是次提出終止聆訊申請的為被告梁永強。梁指事發後嘉科的法律團隊曾建議公司不向土木署披露一些資料，他基於公司沒有放棄法律專業保密特權，不能依賴當中內容作出辯護，故認為聆訊對他不公。但嚴官裁決指梁任工程師約35年，為香港分公司「第二把交椅」，應擁有向土木署披露資料與否的最終決定，但他選擇就違規事件保持緘默。嚴官認為沒證據顯示梁會得不到公平審訊，故駁回申請。

案件編號：DCCC 1065/2021