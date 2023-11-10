強制舉報虐兒執行程序成疑　學界建議修訂清晰指引

港府正審議《強制舉報虐待兒童條例草案》，規定教育、社福和醫療衞生等領域的23類從業員，強制舉報嚴重虐兒個案，違反規定最高可監禁3個月和罰款5萬元。有學界代表今日(10日)表示，學界對條例草案認知不足，關注日後舉報步驟是否一樣，建議當局發出實務指引。有兒童事務委員會委員預料，新法例通過後虐兒舉報個案短期內會增加，認同當局增設幼兒宿舍。

相關委員會正就條例草案舉行公聽會，津貼中學議會代表曹達明指，不少教師擔心執行法例，包括接觸懷疑個案時，如何決定是否需要舉報，建議當局發出實務指引，定義嚴重個案及舉報條件；又建議法例生效初期，由當局提供24小時熱線供教師查詢。

官立小學校校長協會主席葉韻婷指，目前學校處理懷疑個案，需要時會諮詢社署保護兒童課意見，關注日後舉報步驟是否一樣，另外部分個案家長並不配合，希望有條文列明家長責任。

政府中學校長協會代表殷見歡指，學界對條例草案認知仍然不足，期望當局釐清程序，例如應由教師舉報，抑或校本成立委員會處理。她又關注教師舉報虐兒後，或會與家長關係破裂，部分家長或會投訴學校，當局應支援學校處理投訴。

特殊學校議會主席梁永鴻指，政府將公布的《強制舉報者指南》，雖然不是法律文件，但將來有機會在法庭呈堂，期望指南提供清晰執行指引，並由跨專業和界別定期檢討內容。

勞工及福利局副局長何啟明指，政府分三階段制訂《強制舉報者指南》，首階段已邀請教育界遞交意見和情景，同時邀請社福和醫療界別，就舉報門檻等反映疑問和提供意見。他希望學界提供更多具體情景讓當局參考，否則政府難以了解學界面對的問題。

此外，為配合條例草案立法，當局將增設兩間幼兒宿舍，其中一個宿舍設於虐兒個案較多的屯門區。兒童事務委員會委員葉柏強表示，法例通過後，短期內舉報個案會有所增加，現時的留宿幼兒中心供應不足應付；預計增設宿舍後，每年可增加約96個宿位，服務380多宗個案，相信當局會視乎服務需要調節宿位供應。