酒店業未聽聞現蝨患　房務員掀床褥打掃　專家籲勿用滅蝨彈

酒店業界指出，本港酒店過往偶有發生床蝨問題，但只限於個別房間。

英法床蝨近日蔓延至南韓，危機掀起港人關注。有酒店業界指出，本港酒店過往偶有發生床蝨問題，但只限於個別房間，目前暫未聽聞有酒店出現蝨患，但業界會加強互通訊息，做好應對。

酒店業界近日與港府會面商討防治床蝨。香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，最近已提醒酒店房務員打掃時，要掀起床褥和床板仔細檢查，如發現床蝨須即時聯絡清潔公司深層消毒。他又說本港的酒店不論等級，房務清潔工作水準均高，加上入住率高，酒店每日或隔日都會整理房間，毋須太擔心會出現床蝨。

崔定邦又提到，運輸署已聯絡跨境交通營辦商，提醒要清潔車廂，有別於日本的巴士採用絨布座位，本港的旅遊巴全部是皮座位，相信出現床蝨的機會不大。

研究床蝨問題的中大社會工作學系副教授黃洪表示，目前暫未收到劏房住戶報告床蝨數量增多，相信是天氣較涼，床蝨減少出沒。他說，床蝨活躍於潮濕及有罅隙的地方，滅蝨彈只會將床蝨驅趕到同一大廈其他單位，故不建議使用。黃洪說，市民可以噴灑75%或以上的酒精殺滅床蝨，或以攝氏60度以上熱水清洗衣物。