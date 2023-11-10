港機場三跑工程涉貪　工頭罪成囚8個月　官斥：壓榨建造業新力軍

廉政公署早前落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商的1名前「工頭」，指他向兩名建築工人索取及收受賄款共約1.4萬港元，以協助工人獲分判商聘用和繼續受聘。被告早前經審訊後被裁定6項代理人接受利益及1項代理人索取利益罪成，今（10日）於觀塘裁判法院被暫委裁判官莊保兒判囚8個月。莊官直斥被告亳無悔意，且相信他重犯機會大，直指其行為破壞社會廉潔風氣，壓榨建造業新力軍，必須判處具阻嚇性刑罰。

被告丁仕棠(62歲)為德鑄工程有限公司前「工頭」。德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。被告被控於2022年3月至6月期間，向兩名工人收受賄款共逾1.4萬港元。裁判官判刑指「三跑」項目是香港的重要工程，被告利用年輕人求職心切的弱點，剝削新晉建造業工人用勞力辛苦得來的「血汗錢」，影響大眾對公平就業機會的信心，最終判囚8個月。

案情指被告為帶領一組工人在項目工地工作的工頭。涉案兩名工人先後於2022年2月獲聘，加入被告領導的小組在該工地工作，被告於案發期間，先後多次向該2人索取每日150港元的賄款。2人相信如不支付賄款，便不會獲聘用或會遭被告辭退。被告最終分別從2人收取賄款約5,800港元及約8,200港元；廉署就「三跑」項目累計落案起訴26人，被告主要為分判商「工頭」，包括本案被告在內20人認罪或經審訊被定罪，判囚最高16個月，另有4人尚待答辯或審訊。

案件編號：WKCC 2814/2023