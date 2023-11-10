九巴龍運推殘疾人士優惠　後日免費搭車　一同行者亦受惠

為響應「2023國際復康日」，九巴及龍運巴士宣布，下周日(12日)當日，合資格的殘疾人士及其中一名同行照顧者可免費搭車，但九巴P960、P968豪華巴士路線除外。合資格人士上車時，只需向車長出示「殘疾人士登記證」，或以附有相片並註有「殘疾人士身分」的個人八達通拍卡，即可免費搭車；隨行一位照顧者亦同樣免費。殘疾乘客當天以「殘疾人士身分」的個人八達通拍卡，該八達通所扣除的車資將設定為$0。

九巴及龍運為鼓勵傷建人士以巴士出行。九巴智能手機應用程式App1933各項功能兼容照顧傷健人士，其中設有巴士實時「上落車提示功能」，乘客可以預先設定上、下車的路線和巴士站等，App1933會適時以響聲及震動方式提示乘客，使傷健人士在計劃巴士旅程時更有預算。若果乘客不清楚巴士站的位置，App1933同時具備「步行前往此站」和「街景」等功能，乘客只需在程式內點擊所需乘搭的路線和目的地車站，然後打開該車站右上角的箭頭，就能利用地圖或以聲音導航找到所需的巴士站，減少乘客在街上迷路的機會。

目前九巴及龍運的全線車隊配備多項無障礙設施，包括超低地台、輪椅斜板、寬敞車門、防滑地台和輪椅泊位等，而為提高輪椅使用者乘坐巴士的安全，九巴在部份巴士上安裝輪椅區活動式扶手。此外，九巴亦設有「雙輪椅泊位」巴士，其巴士的擋風玻璃上標有「雙泊位」標記，這些巴士會儘量安排行走途經醫院的路線，用心照顧傷健人士的需要。