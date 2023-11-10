助婦女重投職場　工會倡行政飲食等受歡迎工種設外勞限制

女性是勞動力重要的一部分，但本港女性的勞動之人口參與率仍遠低於部分已發展地區。有工會今日（10日）發表有關婦女就職的調查報告，發現有全職工作的婦女僅42%，而在非全職正在尋找工作的婦女當中，有60.9%失業。該工會認為，薪酬待遇、福利保障、工作環境、工作地點和交通配套等仍是影響婦女重投全職工作主要因素，建議若要進一步釋放女性勞動力，應改善僱員薪酬福利，同時對受婦女歡迎的工種應設外勞限制，以及加強託兒服務等。

港九勞工社團聯會於今年9月1日至10月10日，以問卷調查形式訪問437名婦女。調查發現，僅得42%婦女是全職工作，而非全職工作的婦女合共有58%，當中兼職婦女和沒有工作的受訪婦女各有近29%。而在非全職正在尋找工作的婦女中，有約42%人表示已尋找工作有3個月或以上時間，反映婦女找工作的困難；在非全職婦女中，認為找不到工作的原因最大問題是工作時間未能配合，佔近59%人；而需要照顧家庭亦有約58%。

調查又指，最受歡迎的工種依次為行政及支援服務、住宿及飲食服務業、進出口貿易、批發及零售業，以及護理安老業和製造業。而擁有1名子女及2名子女或以上的受訪婦女工作意願，較沒有子女的受訪婦女更高；不過，擁有愈多子女的婦女，愈傾向認為「繼續進修亦不可能提高在職母親的競爭力」，及認為「在職母親的晉升機會比其他員工少」，又擔心「全心照顧小朋友後，難以重回職場工作」。

勞聯副主席譚金蓮認為，不論年齡差異和子女數目，婦女都希望能夠繼續工作，有子女的婦女亦不抗拒重回職場。但是，工會代表陳麗紅指出，普遍婦女對家庭友善政策的認識甚低，亦不知道如何找尋家庭友善政策的公司，批評政府在推動家庭友善僱傭措施成效不足。勞聯建議政府重啟「家庭友善僱主獎勵計劃」；同時應加強託兒服務規劃、增設法定育兒假制度、就僱員彈性工作的權利立法，以助婦女照顧家庭同時重投職場。