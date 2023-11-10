第三季GDP按年增4.1%　今年全年增長下調至3.2%

港府今日(10日)公布第三季經濟情況，指在訪港旅遊業和私人消費支持下，實質本地生產總值按年增長4.1%，上一季升幅為1.5%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.1%。另外，政府考慮到今年首三季的實際數字以及短期前景，今年全年實質本地生產總值增長預測，由8月時覆檢的4%至5%，向下修訂至3.2%。當局表示將繼續密切留意情況。

本地方面，隨着住戶入息上升和政府推出多項支援措施，私人消費開支在第三季按年進一步實質上升6.3%，儘管升幅略為放緩。整體投資開支在低比較基數下強勁反彈18.4%。勞工市場在第三季進一步改善。經季節性調整的失業率由第二季的2.9%下跌至第三季的2.8%，就業不足率由1.1%微跌至1%。各個主要行業的失業率普遍維持在低水平，多個主要行業的失業率下跌。就業收入繼續錄得可觀增長。

香港整體貨物出口方面，由於對貨物的外部需求疲弱，在第三季按年進一步實質下跌8.6%。其中，輸往內地的出口進一步下滑，而輸往美國的出口亦錄得進一步下跌，而輸往歐盟的出口則繼續明顯下滑。另外，輸往大部分其他亞洲主要市場的出口錄得不同程度的收縮。然而，服務輸出繼續顯著擴張23.9%。受惠於訪港旅客人次持續回升，旅遊服務輸出躍升至接近9倍，運輸服務輸出隨之進一步上升。至於商用及其他服務輸出輕微增長，金融服務輸出則進一步下跌。

消費物價通脹在第三季整體上維持溫和。基本綜合消費物價指數在第三季按年上升1.6%，上一季上升1.7%。外出用膳及外賣的價格按年明顯上升，但升幅放緩。基本食品的價格繼續錄得輕微升幅。電力價格的升幅仍然顯著，儘管上升速度銳減。衣履價格繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致可控。私人房屋租金繼續下跌。