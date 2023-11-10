議員憂慮床蝨或傳至香港　促政府發放防蝨清潔指引

有議員擔心，床蝨或已傳至香港。

床蝨之患蔓延全球多地，網上昨日(9日)更流傳一張港鐵機場快綫列車疑發現床蝨的照片，引發熱議。有議員今日(10日)表示擔心床蝨已傳至香港，呼籲政府向學校、醫院及公交營辦商等，發放防蝨清潔指引；又促請政府設立機制，監察全港蝨患的擴散及分布情況，以及向市民公布資訊。

繼法國、英國後，南韓多地近日亦床蝨為患。議員楊永杰憂慮床蝨或已傳至香港，呼籲政府向全港學校、醫院、酒店、戲院及本地公共交通營辦商等，發出防治床蝨及消毒清潔的指引，包括要求港鐵公司及機管局，定時使用蒸氣清潔機在車廂及機場進行清潔工作，以免蝨患進一步蔓延。

楊永杰又促請政府設立機制，監察全港蝨患的擴散及分布情況，以及向市民公布資訊。他建議政府優化衞生防護中心有關臭蟲的專題網站，包括增加政府準備及應變計劃、建議購買滅蝨工具及滅蝨水名單等，及增設熱線協助市民防治床蝨。他又關注政府滅蝨工具及滅蝨藥的存量，若本港大規模爆發床蝨，建議成立專隊協助弱勢社群處理。

此外，衞生防護中心本周三(8日)增設床蝨專題網站，就處理床蝨提供建議，例如以攝氏60度的熱水，清洗有床蝨的毛氈及寢具，並在陽光下曬乾或以高溫整熨；至於未能以高溫處理的物品，則可放於膠袋內密封，再置於攝氏零下18度的冰箱內24小時。

針對外遊人士，中心則建議使用硬殼行李箱，並將衣物裝入可密封的膠袋中；旅行期間亦避免將行李放在地氈上，盡量放在行李櫃及架上；旅行後須仔細檢查行李及衣服有沒有臭蟲迹象。