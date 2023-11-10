明年4.1設婦女專員　推一站式平台　設贍養費調解試行計劃

為推動家庭及婦女發展，新一份施政報告提出設立婦女事務專員。政府指該新職位將於明年4月1日設立，明年下半年推出一站式家庭及婦女資訊平台，亦會透過關愛基金推出「贍養費調解試行計劃」，並推出一項為期5年的全新家庭教育推廣計劃。

民政及青年事務局提交立法會的文件指出，政府繼去年增加撥款成立「婦女自強基金」後，新一份施政報告中提出在該局下專設婦女事務組，並設立婦女事務專員一職，專責推動相關工作。專員一職屬首席助理秘書長，亦即首長級薪級第2點職位。

明年下半年亦會推出多預措施，包括一站式家庭及婦女資訊平台，匯集有關家庭教育、婚姻、婦女健康等方面的信息及分享與家庭及婦女事宜相關的法律資訊；亦會主辦首屆家庭暨婦女發展高峰會，收集意見制訂更聚焦支援婦女發展及推動家庭教育的措施。

對於社會上關注追討贍養費的事宜，當局指會透過關愛基金推出「贍養費調解試行計劃」，資助非政府機構提供與贍養費相關的調解服務，協助與事雙方，當中包括遭拖欠贍養費的婦女，以調解方式解決爭議。

當局民將與家庭議會在明年下半年推出一項為期5年的全新家庭教育推廣計劃，以資助民間推行非牟利的家庭教育項目。新計劃將會整合現時由家庭議會推行的「支援家庭措施的主題贊助計劃」，並把資助金額由現時的每輪400萬港元增至每年800萬港元。資助範疇亦會擴闊，預期計劃下的項目可涵蓋新手父母教育、親子教育、維繫家庭關係及其他與婚姻有關的題目，以照顧不同家庭的需要。

在協助青年發展方面，當局計劃在2024-25年度把青年發展基金的承擔額由6億港元增加3億港元至9億港元，以確保有較長遠及穩定的資源繼續推展基金下的相關工作，包括推出新一輪「創業計劃」，為更多有意在本地和大灣區內地城市創業的香港青年提供資本資助和全面的支援服務，以及推出「創新創業基地體驗資助計劃」，將原有計劃涵蓋的範圍由大灣區擴闊至內地各省市，鼓勵青年探索內地龐大市場的創業機遇等等。