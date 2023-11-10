維園今起辦濟公文化節　80米加持隧道賜福信眾

濟公以瘋癲形象為人熟悉，其傳說更被列為首批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。由東井㘣佛會主辦的國際濟公文化節，今日(10日)起一連三日於維園舉行，場內首設約80米長的「加持」隧道，市民完成加持之旅後，更有機會獲贈行運風車；同場亦設有展覽及多個攤位，讓市民感受濟公文化。

國際濟公文化節疫後首次回歸維園，活動一大亮點，是會場設有一條加持隧道。「加持」一詞為梵語，大意是指上天將善良的祝福，贈予期盼的人士。連同進入隧道前的步行徑，整段行運步道長約80米，穿過隧道便有機會獲贈轉運風車，有興趣人士更可行多幾次，接受更多祝福。

同場亦設有展覽、多個攤位及遊戲，以多角度呈現濟公文化。其中，葫蘆香薰肥皂工作坊讓參加者以肥皂製作濟公從不離身的葫蘆法器，成品長約7厘米，有多種香薰味道及顏色可供選擇，有意者可於網上預先報名。

此外，在文化節最後一天，即下周日(12日)，將舉辦濟公驅瘟祭典巡禮。場內先上演濟公舞，為濟公出巡造勢；隨後在三太子帶領下，約250人穿上濟公服在維園球場巡遊，市民亦可即興加入，齊跳濟公舞。