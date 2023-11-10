戶外歷史博物館初步選址　松林砲台或城門碉堡二揀一

漁護署計劃在郊野公園設立全港首個戶外歷史博物館。郊野公園及海岸公園委員會今（10日）開會商討，漁護署初步選址為兩個二級歷史建築，包括龍虎山郊野公園的松林砲台、以及城門郊野公園的城門碉堡。惟署方指，現時難以同時設立兩個博物館，日後若社會有相關需求，會視乎資源再作決定。有委員指，現時兩址開放予公眾參觀，關注設立戶外博物館後，會否限制公眾參觀。

松林砲台位於港島龍虎山郊野公園，在1905年興建，是香港海拔最高的海防砲台。當局初步建議，會以戶外遺迹徑，連接砲床、彈藥庫、觀測所等，而遺迹徑會設立解說牌，讓市民掃描二維碼，以語音、短片或擴增實境（AR），以及虛擬導賞，認識砲台由20世紀初用作海防，至1941年日軍進攻後炮台被破壞等歷史。

另一選址城門碉堡，建於1936年至1938年，是抗日時期醉酒灣防線的主要部分。初步博物館設計包括室內歷史解說、戶外歷史迹徑，以及隧道探索，署方研究開放狀況較好的隧道，讓遊客探索隧道內部，參觀日軍刻下印記等史迹。署方亦正研究採用CAVE虛擬實境等科技，讓遊客了解抗戰時的隧道和碉堡。公眾亦可通過擴增實境（AR）、及虛擬實境（VR）了解碉堡結構。