末期腎衰竭患者長期「洗肚」身心俱疲　感覺有心人捐腎重獲新生

末期腎衰竭病人往往需要依賴俗稱「洗肚」的腹膜透析治療維生，但日常生活及工作均會大受影響。有女患者憶述堅持邊上班邊「洗肚」，不但身心俱疲，最終更被逼辭職，行動不便又頓失經濟能力，形容日子黑暗。她最終「洗肚」近4年接受移植手術，後來更再次懷孕誕下兒子，提到受贈經歷不禁感觸哽咽：「有生之年都會感激(捐贈者及其家庭)。」

根據衞生署器官捐贈網站顯示，截至今年9月，腎臟移植等候人數達2,438人，但今年1至9月捐贈數字僅42宗。醫院管理局中央腎科委員會主席雷聲亮表示，患者平均要等候5年9個月才能換腎。排隊等候的末期腎衰竭病人要進行透析治療，將導管植入腹腔，透過導管灌入透析液(即洗肚水)，利用腹膜排出身體毒素。九龍西醫院聯網腎科顧問護師李淑恒表示，「洗肚」病人需要每日更換數次洗肚水，而且有感染風險，出現俗稱「發肚」的腹膜炎，不但影響日常活動及工作，併發症及死亡風險亦高，唯有接受移植手術才能真正回復正常生活。

陸少冰30多年前發現患上腎病，需要「洗肚」，每天要換4次洗肚水。但因當時女兒年紀尚小，有家庭經濟壓力，她仍堅持上班達半年：「當時我朝早返工前換一次(洗肚水)，放工換一次，半夜起身再換一次，咁都係換得3次。」最終她因影響工作，被公司勸籲辭職，家庭經濟重擔全落在丈夫身上，而自己連簡單家務也做不到，她形容自己是負累：「有時喺屋企望出窗，見到人地追巴士返工，我都會覺得羡慕，我連呢個資格都無。」

陸女士坦言，當時一度感到絕望，但不忍女兒年紀小小就沒有母親照顧，成為她生存的動力，最終於1990年接受一名腦死亡患者捐贈腎臟，術後重回職場，更懷上第二胎誕下兒子。雖然換腎至今已超過30年，但陸女士提到捐贈者仍然不但哽咽：「我從來無忘記捐贈者，我覺得係帶住佢既一部分，代替佢活下去，有生之年我都會好感激。」她經常教誨兒子「你嘅生命捐贈者都有份」，教導他要感恩別人恩惠及幫助。

今年66歲的劉保財亦於10年前接受活體腎臟移植手術，而捐贈者正是他的女兒。他憶述當時與家人難以啟齒，對於女兒為自己捱一刀非常掙扎、心痛：「始終佢當年得26歲，咁後生就冇咗個腎，擔心佢將來有事得返一個腎點算。」最終兩父女經過一年半詳細檢查及身心評估後，成功完成移植，女兒術後康復十分快，身體狀況亦一直穩定。劉先生得以重拾行山樂趣，亦可照顧87歲年邁母親。

雷聲亮表示，腎臟遺體捐贈者數目很少，活體捐贈可為患者提供另一選擇，一般是親人主動提出及接受檢查，曾有患者形容「問家人借錢易，問捐腎就好難」。雷指，正常情況下，捐出一個腎臟對整體生理功能並無不良影響，一般會以微創手術摘取腎臟，捐贈者一般3至5日可以出院、一至兩星期可以上班，而且活體移植的預後也較佳，腎臟5年存活率達90%。他呼籲有器官捐贈意願的人士要實行「器官捐贈3S」，即於中央器官捐贈名冊登記(sign-up)、向親友分享意願(speak-out)，以及鼓勵他人支持器官捐贈(spread-out)。