港府刊憲修路重置偉樂街　配合興建茶果嶺職業訓練局新校舍

位於藍田麗港城附近，偉樂街與偉業街交界原本規劃作茶果嶺公園的土地，立法會財務委員會去年通過撥款改為興建九龍東(茶果嶺)職業訓練局新校舍。港府刊憲在茶果嶺進行道路工程，以重置偉樂街，為該校舍發展計劃提供所需的基礎設施。

相關道路工程包括興建行車道、行人路、行人過路處和中央分隔帶/安全島；永久封閉一段現有行車道，並改建為行人路；永久封閉一段現有行人路，並改建為行車道；永久封閉並清拆部分現有行車道和行人路；暫時封閉並修復一段現有行車道和行人路；以及進行附屬工程，包括渠務、水務、街道照明和公用設施工程。

公眾可於辦公時間到中西區民政諮詢中心、觀塘民政諮詢中心發九龍東區地政處，查閱有關工程的圖則和計劃。有關的憲報公告、計劃、圖則和位置圖已上載至運輸及物流局網站。

任何人士擬反對該項工程或使用，或同時反對兩者，必須以書面向運輸及物流局局長提出。反對人士須在反對通知書內說明其權益及聲稱受該項工程或使用影響的情況，並提供聯絡資料，方便聯絡。反對通知書須不遲於明年1月9日送達運輸及物流局局長。