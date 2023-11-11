九巴為安老院設模擬智能巴士站　助視障及認知障礙長者接受治療

九巴近日與香港盲人輔導會及香港理工大學康復治療科學系合作，為盲人輔導會旗下的九龍盲人安老院捐贈「愛心巴士站牌」，並提供技術支援布置出智能巴士站，模擬等候和乘搭巴士的環境，配合理大與盲人輔導會開發的認知刺激治療方法，讓視障及有認知能力缺失的長者更有效接受評估及治療。

是次捐出的巴士站牌選定途經該安老院的九巴2F號路線，並配有畫上巴士車頭及車身的布景板，一支巴士扶手，並將智能巴士按鈕安裝在扶手上，以及提供2F號路線的沿線車站廣播，營造一個逼真、熟悉的乘車環境。盲人輔導會與理大康復治療科學系利用長者對巴士的回憶，共同開發一項以敍述故事元素的認知刺激治療方法「可以乘坐甚麼巴士回家」。透過於老人院設立智能巴士站，模擬逼真的巴士場景，勾起視障長者的回憶，讓他們更願意參與職業治療認知刺激訓練，並與家人和照顧者分享自身經歷及往事。

參與計劃的12名理大職業治療學(榮譽)理學士的4年級學生會先與長者溝通，聆聽他們與巴士有關的往事，然後設定故事場景，讓長者模擬乘坐巴士，聽到目的地的報站廣播後，按扶手上的落車鐘智能按鈕，透過測試他們的反應，利用科技評估長者治療情況及提供訓練。甘婆婆是其中一位參加者，她最深刻乘巴士的經歷是有一次買菜後乘搭巴士回美孚，在車上與另一位有上海口音的婆婆閒聊。對方得知她有視力障礙後，特地陪同她下車轉車。登車時對方更提醒車長要好好照顧甘婆婆。她十分感謝該計劃能幫助她回想好人好事的開心回憶，同時刺激她的思想，使生活不只是坐着那麼沒意思。

九巴自2020年起向安老院舍及長者中心捐贈愛心巴士站牌，至今已有21間本地及海外院舍、逾2,000名長者受惠。