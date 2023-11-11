政Whats噏：陝西考察嘲似旅遊團　梁美芬澄清唔係為議員而設

話說教育事務委員會計劃喺12月20日至5日隨中學考察陝西，尋日(10日)喺立法會內務委員會討論時被圍攻，有議員更質疑係「旅行套餐」，委員會主席梁美芬今早(11日)特別澄清呢個團唔係為議員而設嘅，又話係議員唔理解考察團嘅緣起。

梁美芬喺社交平台貼文回應，強調呢考察團係希望議員隨團檢視公民科內地考察團嘅內容同效果，而考察團嘅設計由教育局負責，參與嘅議員是要發「考官」嘅作用，視察呢種考察團係咪物有所值，係咪適合學生，行程同考察內容排唔係議員訂定。

對於喺內會中引起嘅爭議，梁美芬話有人認為行程擬似旅遊團，認為行程膚淺。佢話呢個團係教育局為唔同學校擬定嘅其中一個考察團，唔係為議員而設，而係教育局為香港學生公民科中增加對國家認識同增加國民認同感嘅一個重要行程，議員隨團係履行檢視學生內地考察團嘅行程質素同學生参與後係咪有有效，又再次強調呢個團唔係一個專為議員而設嘅學習考察團， 而部分議員嘅問題反映係有所誤會，同埋唔清楚呢個考察團嘅緣起。

教育事務委員會計劃隨某學校嘅高中公民和社會發展科嘅同學，聯袂去考察陝西嘅歷史文化同航天科技，尋日喺內會討訥時遭到其他議員嘅質疑，有人批評考察團似「旅行套餐」、行程嘅「含金量」好低、航天同航空不分等。